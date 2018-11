ROMA – Intervistato dalla Zanzara, il programma radiofonico di Giuseppe Cruciani e David Parenzo, Joe Formaggio, il sindaco di Albettone, spesso al centro delle polemiche per le sue sparate contro migranti e rom, se la prende anche con la Kyenge: “Ditemi a che cazzo serve un partito come l’Afro Italian Power della Kyenge… In Italia non c’è razzismo, non c’è odio razziale, una come la Kyenge è stata persino ministro ed ha preso 80 mila preferenze, dove vedete razzismo? In Italia siamo anche troppo democratici, consentiamo tutto. Casomai c’è razzismo al contrario contro gli italiani”.

Se la Kyenge continua così con queste puttanate – dice Formaggio – qualcuno farà il partito dei bianchi, il White Power”.

“E’ una puttanata – continua a ruota libera Formaggio – che abbiano vietato il Partito Nazionale Fascista, non dovrebbe essere al bando. Sono quelli come Parenzo che alimentano ste boiate qua. Io al ristorante ho un bel busto di mezzo metro di Mussolini. Me l’hanno regalato e lo tengo lì. La maggior parte della gente che viene al mio ristorante si fa un selfie con la testa di Mussolini. Sono tutti deficienti allora?”.

“In Italia – dice ancora Formaggio – siamo anche troppo democratici. Casomai c’è razzismo al contrario. Quelle 4 bestie che hanno ucciso una nostra ragazza fra qualche mese saranno fuori. Siamo deficienti noi in Veneto. Arrestano un nigeriano con droga e gli portano via i soldi. Il giudice lo lascia libero subito e costringe la Polizia a dargli indietro i soldi, ma stiamo scherzando? Invece di spaccargli le gambe gli diamo indietro i soldi. Cosa vorrei per gli assassini di Desirée? Non meritano i 500 euro che spendiamo al giorno per un carcerato. Io lo lascerei a suo padre. Lo legherei e gli direi fai quello che vuoi, hai un’ora di tempo”.

“Fosse per me – dice Formaggio – ripartirebbero le crociate. Arrivano a sfinirci in tutte le maniere. Quindi il razzismo è nei nostri confronti, di noi italiani. E’ quello il problema. Ed i nostri cazzo di politici non capiscono che è così. Per esempio Salvini vuole ridurre in 35 euro a 20. Ma è ancora troppo”. Perché non fai un bel bordellino ad Albettone?: “Io sono favorevole alle case chiuse. E’ favorevole anche mio zio prete. Facciamo anche un parco dell’amore e con quei soldi aiutiamo i bambini che non ce la fanno”.

La prenderesti una badante rom a casa tua?: “Assolutamente no. Un giudice mi ha contestato pure il fatto che piuttosto di affittare una casa ai rom le avrei dato fuoco. La casa è mia, potrò farne ciò che voglio o no? No. Non si può neanche quello, vabbe’. Allora la tengo chiusa che ci corrano dentro le pantegane. Meglio le pantegane dei rom, almeno ogni tanto vado la e le saluto. Preferisco le pantegane ai rom in casa mia. Posso affittarla a chi cazzo voglio?”. Sei ancora di Fratelli d’Italia?: “Sì, stimo Giorgia. Ma il leader vero è Salvini”.