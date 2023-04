Julia Ituma, l’Igor Novara Volley, la società di pallavolo per cui giocava la ragazza morta a Istanbul, intende “smentire categoricamente” Quanto detto dai media turchi. Julia non avrebbe quindi inviato un messaggio d’addio o di richiesta d’aiuto alle compagne di squadra, ai tecnici e ai collaboratori del club. Lo dice all’Ansa l’Igor Novara Volley. La squadra smentisce anche l’esistenza di un fidanzato o amico che avesse chiesto alle compagne di squadra di stare vicino a Julia, motivandolo con la tristezza della ragazza.

Julia Ituma, l’Igor Novara Volley: “Non ha scritto nessun messaggio d’addio o di richiesta d’aiuto”

Non risulta dunque alla società, almeno non indirizzati a persone legate alla sua attività di pallavolo, che Julia Ituma abbia scritto messaggi di addio prima della morte avvenuta a Istanbul, dopo la partita in trasferta. Ad avere in mano il telefono cellulare della giovane è la polizia turca, che avrebbe intanto chiuso le indagini e concesso il ritorno della salma in Italia per domani, mentre i familiari e i tecnici della squadra rimasti a Istanbul sono di ritorno oggi.

Julia Ituma, secondo il quotidiano turco Hurriyet che ha ricostruito l’ultima serata della pallavolista italiana, aveva detto alle sue compagne di squadra e all’allenatore di non stare bene. Secondo Hurriyet la ragazza avrebbe scritto “arrivederci” nel gruppo WhatsApp della squadra prima di finire giù dal sesto piano della sua stanza nell’hotel di Istanbul.

