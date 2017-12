MILANO – I carabinieri hanno arrestato Loris Giuliano Grancini, considerato il capo del gruppo ultras della Juve chiamato Vikings. Il 44enne Grancini, operaio, è stato trovato dai militari della compagnia di Cernusco sul Naviglio a Milano, nella sua abitazione di Cernusco. Nel provvedimento (una ordinanza per un cumulo pene pari a 13 anni e 11 mesi) si fa riferimento anche a una condanna per un tentato omicidio con arma da fuoco avvenuto il 5 ottobre 2006 in piazza Morbegno, a Milano.

Il tentato omicidio contestato a Grancini è avvenuto il 5 ottobre 2006 davanti al bar “Los Hermanos” nella zona di viale Monza, a Milano. Grancini e un amico, Pasquale Romeo (condannato a nove anni con rito abbreviato), avevano cercato di uccidere a colpi di pistola Massimo Merafino. Secondo l’accusa sarebbe stata una ritorsione per una lite che si era verificata in un altro bar di Milano. Successivamente Grancini è stato accusato di aver minacciato e ferito con una coltellata al polpaccio un amico di Merafino, Antonio Genova, aggredito davanti a un bar ritrovo di tifosi juventini affinché non testimoniasse contro di lui.