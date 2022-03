“I dati dei clienti italiani elaborati dai prodotti Kaspersky sono sicuri e protetti. L’integrità e la sicurezza delle soluzioni Kaspersky sono state più volte certificate con valutazioni indipendenti di terze parti che hanno confermato la sicurezza del processo di Kaspersky per lo sviluppo e il rilascio di aggiornamenti antivirus contro il rischio di modifiche non autorizzate”.

Kaspersky: “Non siamo gli unici fornitori”

L’azienda russa Kaspersky, a Sky Tg24, risponde così alle polemiche sull’utilizzo dell’antivirus nella pubblica amministrazione italiana. Il tutto era nato dalle parole di Franco Gabrielli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla Sicurezza Nazionale, che aveva consigliato di disinstallare l’antivirus russo: “Dobbiamo liberarci dalla dipendenza tecnologica russa”, aveva detto Gabrielli parlando della possibilità che il popolare antivirus possa diventare un rischio per il nostro Paese.

L’azienda ha chiarito di non essere “il fornitore di sicurezza informatica con la percentuale di presenza maggiore all’interno della pubblica amministrazione italiana”. Kaspersky ricorda poi di avere “trasferito parte dell’infrastruttura di elaborazione dati in Svizzera, un paese con una severa legislazione sulla protezione dei dati”.

Potenziali rischi da mancati aggiornamenti

Le parole di Gabrielli continuano a fare discutere. Due gli aspetti da tenere in considerazione secondo Alessandro Curioni, esperto di cybersecurity e docente di Sicurezza dell’informazione all’Università Cattolica di Milano.

“Il primo aspetto riguarda i rischi: i sistemi russi, in teoria, potrebbero essere un rischio. Anche se il software Kaspersky è ottimo ed è uno dei più utilizzati al mondo”. Il secondo aspetto, spiega Curioni, riguarda invece l’ambito delle sanzioni: “I software potrebbero non essere più aggiornati. E un antivirus non aggiornato è un rischio”.