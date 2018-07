ROMA – Scompara Katherin Albanese. La ragazza di 14 anni si trovava in stazione a Domodossola con i suoi genitori quando di lei si sono perse le tracce. Sono così scattate le ricerche di Ketherin Albanese, che abita con i genitori a Vogogna, paese dell’Ossola a pochi chilometri di distanza da Domodossola. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Erano circa le 11 di sabato 28 luglio quando invece di salire sul treno con la famiglia non è stata più trovata.

I genitori non l’hanno più vista, come volatilizzata. Come riporta La Stampa, al momento della scomparsa Ketherin indossava una giacchetta grigia, pantaloni corti e scarpe da tennis chiare. La famiglia immagina un allontanamento volontario, ma è stata immediata la denuncia alla polizia di frontiera di Domodossola che ha subito avviato il protocollo di ricerca delle persone scomparse.