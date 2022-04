Kinder Schoko Bons e salmonella, Ferrero decide il ritiro di alcuni lotti anche in Italia

Riguarda anche l’Italia il ritiro di alcuni prodotti Kinder dello stabilimento belga di Arlon, in particolare si tratta degli ovetti Schoko Bons. Dopo i casi di salmonella emersi nel Nord Europa, e sui quali sono in corso indagini da parte delle autorità sanitarie per verificare l’effettiva connessione con i dolci della Ferrero, l’azienda ha infatti deciso di richiamare alcuni lotti di Kinder Schoko Bons.

Kinder Schoko Bons e salmonella, cosa dice la Ferrero

Una decisione “volontaria e precauzionale, in linea con i valori che da sempre guidano il Gruppo Ferrero – si legge in una nota – quali la massima priorità alla tutela del consumatore, alla qualità e alla sicurezza alimentare dei propri prodotti”. Ad essere interessati dal ritiro sono, in particolare, i lotti di Kinder Schoko Bons che hanno scadenza tra il 28 maggio e il 19 agosto 2022. “Tutti gli altri prodotti Ferrero, compresi i Kinder dedicati alla Pasqua e tutte le caratterizzazioni della ricorrenza pasquale, non sono coinvolti dal richiamo”, precisa l’azienda, che negli ultimi sei mesi assicura di “non aver ricevuto in Italia contatti di consumatori o reclami per indisposizione a seguito di consumo di prodotti Kinder”.

“Ad oggi, nessun prodotto analizzato sui mercati coinvolti dal richiamo è risultato contaminato da salmonella”, puntualizza ancora Ferrero, che “invita chiunque abbia acquistato il prodotto Kinder Schoko Bons a non consumarlo, a conservarlo e a contattare il servizio clienti al numero verde 800 90 96 90”.

Ovetti Kinder e salmonella: le indagini inglesi

Le indagini sono guidate dalla Uk Health Security Agency, dalla Public Health Scotland, dalla Public Health Wales e dalla Public Health Agency Northern Ireland, che avrebbero trovato un possibile collegamento tra i casi di salmonellosi e i celebri snack. Gli ovetti Kinder interessati hanno scadenza compresa tra l’11 luglio e il 7 ottobre di quest’anno e sono stati realizzati nello stabilimento di Arlon, in Belgio. Altri prodotti Ferrero, e altri mercati, non sono interessati.