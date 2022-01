La banda che va a rubare nelle case dei vip: incastrati perché uno somiglia a Tiziano Ferro

L’uomo accusato di svaligiare le case dei vip ed è stato incastrato, con la sua banda, proprio dalla somiglianza con un vip: Tiziano Ferro. E’ il paradosso toccato un uomo di di 42 anni, uno dei 3 della banda dei 6 furti in abitazione commessi nel centro storico di Milano tra settembre 2020 e febbraio 2021. Colpi ben studiati, con sopralluoghi durati anche giorni nel tentativo di cogliere il punto debole delle vittime. Grazie a questa attenzione per i particolari almeno in 4 occasioni sono riusciti ad aprire la porta dell’abitazione scelta utilizzando le chiavi. La banda monitorava i proprietari di casa aspettando il momento in cui avrebbero lasciato le chiavi in portineria. Poi approfittavano della distrazione del custode per portarle via.

La banda, le case dei vip e… Tiziano Ferro

Arrestati anche un uomo di 34 anni e uno di 32. Ma è il 42enne a restare nella memoria di un testimone che ha visto il gruppo scappare su un’auto subito dopo un furto avvenuto in via privata Maria Teresa il 15 gennaio 2021. L’uomo ha detto di aver udito i tre presunti ladri parlare in italiano ma soprattutto ha messo a verbale di ricordare il conducente della vettura “perché fortemente somigliante al noto cantante Tiziano Ferro“. Circostanza poi verificata dalla polizia confrontando le foto trovate sul profilo social del ladro, che secondo gli inquirenti ha “una notevole somiglianza col cantante”.

I colpi della banda e le vittime

Il valore totale dei colpi – tra denaro contante, gioielli, pietre e orologi – è di circa mezzo milione di euro. Nel corso delle indagini i tre sono stati sospettati però anche di essere autori del colpo a casa della showgirl Cecilia Rodriguez, che tra il 5 e il 7 febbraio 2021 ha subito il furto di due orologi Rolex “di proprietà del compagno Ignazio Moser”, di una valigia Louis Vuitton, 4 borse Chanel e svariati occhiali di marca. Ma secondo il gip gli elementi raccolti non sono sufficienti per contestare ai tre destinatari dell’ordinanza anche questo episodio.