La borseggiatrice picchiata a sangue nella metro: punita dai capi per non aver raccolto abbastanza denaro VIDEO

Un frame del video pubblicato da Welcome to Favelas

Roma, sulla banchina della metro della Stazione Termini una donna borseggiatrice viene picchiata. Il video è apparso sul profilo Instagram Welcome to Favelas ed è stato ripreso dal Corriere della Sera che ha ricostruito tutta la vicenda pubblicando anche le immagini in cui si vede chiaramente che a picchiare sono degli uomini. Uno di loro, ad un certo punto sembra anche “rassicurare” un passeggero che chiede di chiamare la Polizia. All’inizio si è pensato che l’aggredita fosse (come accaduto anche nei giorni scorsi) qualche turista o qualche romana derubata. Dalle indagini è poi emerso che ad essere pestata è una borseggiatrice incinta all’ottavo mese. La donna viene punita dai suoi capi con una raffica di botte. Il motivo? Non avrebbe raccolto abbastanza denaro.

Il pestaggio è avvenuto venerdì 5 aprile sulla banchina della fermata metro in direzione Rebibbia. La vittima è una rom di 41 anni. E’ stata la Polizia a chiarire che si è trattato di una borseggiatrice presa di mira dai capi. La donna è ora ricoverata in ospedale in codice giallo: si pensa che possa conoscere i suoi aggressori ora ricercati dopo essere stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza della stazione. Probabilmente la Polizia acquisirà anche i video girati dai presenti. E sempre il Corriere racconta della vicenda legata da una donna condannata sei volte per borseggio. Dovrebbe scontare 20 anni ma non è mai stata in carcere a causa di sei gravidanze consecutive.