Una suora arrestata, la madre superiora ed altre due sottoposte al divieto di dimora in Campania: è questo il bilancio di un’indagine dei carabinieri. Siamo in una casa famiglia, dove ci sono ragazzi minorenni e bambini. Ma c’è anche una suora che i bambini li prende a schiaffi e che gli tira i capelli. A farla arrestare e a far scoprire tutte le violenze è stata una ragazzina, anche lei ospite della struttura, che ha filmato tutto.

Le violenza della suora sui bambini

A luglio di quest’anno i carabinieri di Ischia hanno ricevuto una segnalazione di maltrattamenti all’istituto religioso. Nel filmato girato da una ragazza minorenne ospite della struttura c’è una suora cha schiaffeggia e tira più volte con forza i capelli a un bambino di 4 anni, disperato. Alla presenza di altri bambini che la invitano a fermarsi. La suora colpisce con uno schiaffo anche il fratello di 8 anni intervenuto per difenderlo, procurandogli una fuoriuscita di sangue dal naso.

Le indagini

I militari hanno portato avanti le indagini per quattro mesi ascoltando i bambini in modalità protetta. Arrivando ad identificare quali autrici dei reati la madre superiora e le tre consorelle in servizio presso l’istituto ed a ricostruire ulteriori episodi di sofferenze fisiche nei confronti dei minori. Atti di violenza quali tirate di capelli, schiaffi alla nuca, calci, ciabattate sulle mani. Le suore imponevano il silenzio sulle violenze ai bambini privandoli dei telefoni cellulari per impedire riprese foto e video, con le aggravanti di abusare della condizione di inferiorità fisica e psichica determinata dall’età delle vittime nonché di commettere i reati all’interno di istituto di educazione e formazione.

