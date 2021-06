La classifica “Mare più bello” di Legambiente e Touring club: Sardegna la più premiata con Toscana e Puglia. Come ogni anno è stata annunciata la guida di Legambiente e Touring Club con la classifica dedicata al mare più bello d’Italia. La guida è arrivata alla ventunesima edizione e presenta anche una sezione dedicata alle località turistiche dei laghi.

A comandare la classifica c’è la Sardegna, che riceve il maggior numero di vele. I comprensori a cinque vele, ovvero il massimo del punteggio, sono proprio in Sardegna dove se ne trovano sei: le terre della Baronia di Posada, la Gallura costiera nel nord-est, il comprensorio di Baunei sulla costa orientale, il litorale di Chia a sud, l’Area marina protetta del Sinis e il litorale della Planargia nel tratto di costa occidentale.

A guidare la classifica, oltre la Sardegna, ci sono anche la Toscana e la Puglia. Cinque vele in Toscana nei comuni della Maremma, in quelli della Costa d’Argento e dell’isola del Giglio e sull’isola di Capraia. Tre comprensori anche per la Puglia con le isole Tremiti, l’alto Salento adriatico e l’alto Salento ionico. Seguono la Sicilia con le isole di Pantelleria e Salina e la Campania con cinque vele ai comprensori salernitani del Cilento antico e della Costa del Mito.

Nella classifica dedicata alle località del turismo dei laghi c’è soprattutto il Trentino-Alto Adige, la prima regione per numero di comprensori con tre laghi su sei a cinque vele: il lago di Molveno, quello di Fiè e quello di Monticolo.

La classifica completa

Posizione 2021 Regione Comprensorio 1 Toscana Maremma Toscana (Gr) 2 Sardegna Baunei (Nu) 3 Campania Cilento Antico (Sa) 4 Sardegna Litorale di Chia (Sud Sardegna) 5 Toscana Isola di Capraia (Li) 6 Sardegna Baronia di Posada e Parco di Tepilora (Nu) 7 Sicilia Isola di Salina 8 Sardegna Gallura costiera e AMP Capo Testa (Ss) 9 Toscana Costa d’Argento e Isola del Giglio (Gr) 10 Liguria Cinqueterre (Sp) 11 Puglia Alto Salento Jonico (Le) 12 Puglia Alto Salento Adriatico (Le) 13 Basilicata Costa di Maratea 14 Sardegna Planargia (Or) 15 Campania Costa del Mito, AMP Costa degli Infreschi e della Masseta (Sa) 16 Sardegna Golfo di Oristano e AMP Penisola del Sinis – Isola di Maldiventre 17 Sicilia Pantelleria (Tp) 18 Puglia Tremiti

