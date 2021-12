La dottoressa della Val Seriana che “non vuol curare i no-vax”. Uno sfogo su Whatsapp e una richiesta irrituale alle autorità sanitarie: tanto è bastato a una dottoressa di base, M. M., per attirarsi insulti e minacce social.

La dottoressa della Val Seriana che “non vuol curare i no-vax”

Si era detta stanca dei troppi assistiti riluttanti che sul vaccino anti-Covid non vogliono sentire ragioni. E aveva chiesto alla Ats di riferimento se poteva ricusarli. E quindi non essere obbligata a prenderli in carico.

Da quel momento, M. M., medico di Base in Val Seriana (Bergamo), è diventata “la dottoressa che non vuol curare i no-vax”. Un passo falso il suo, perché è diventata un bersaglio.

“Si “ringrazia” tutti i pazienti non vaccinati per la nuova ondata pandemica che ci troviamo ad affrontare!!! Chiederò ad Ats la possibilità di revocare tutti i pazienti non vaccinati!!!”. Questa la pietra dello scandalo.

Al Corriere della Sera ha confermato di aver contattato la Ats che – e ci mancherebbe altro visto che si chiama Azienda di Tutela della Salute – le ha risposto che no non si può fare. Cosa ci mettiamo, a non curare gli obesi o i fumatori?

Fine della storia: una dottoressa in prima linea contro il Covid, esausta a ragione, ha avuto la debolezza di sfogarsi pubblicamente, ma continuerà a curare e far curare tutti i suoi assistiti, non vaccinati compresi.