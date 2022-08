La “Festa degli uomini” che si tiene, come ogni anno, in questi giorni a Monteprato di Nimis in provincia di Udine in Friuli-Venezia Giulia, prevede la “Gara di mangiatrici di banane”. Alla fine avviene l’elezione di “Miss Banana” con tanto di premio.

Oltre alle donne mangiatrici di banana ci saranno altre gare giudicate sessiste e denigratorie.

“La festa degli uomini” si tiene ogni estate dal 1977

La Festa si tiene ogni estate dal lontano 1977. La gara è nata invece nel 2018. Quest’anno è stata lanciata una petizione per chiedere l’annullamento della gara. Nella nota che accompagna la raccolta firme si legge: “Perché ciò che è festa per l’uomo, o festa dell’uomo, si traduce in una forma di oppressione, denigrazione, oggettificazione e sessualizzazione per la donna e della donna? La risposta, laddove dovesse mancare, desideriamo suggerirla noi: questa gara non è altro che la diretta espressione del contesto culturale in cui è stata immaginata”.

La petizione contro la “Gara di mangiatrici di banane” non fermerà la festa

A meno di sorprese, l’evento ci sarà pure quest’anno. Sulla pagina Facebook dell’evento è stata pubblicata una risposta al tentativo di annullare la festa: “In queste ore sembrerebbe che stia circolando una interessante petizione che ci vede coinvolti stiamo leggendo centinaia di messaggi a riguardo che talvolta ci fanno davvero sorridere. Nei prossimi giorni raccoglieremo e pubblicheremo i più divertenti e significativi! Continuate a commentare con ironia e bananosità!”.

I connotati fortemente sessisti della festa

La città è pronta a ospitare la festa, con le solite tradizioni dai connotati fortemente sessisti. Tra queste ci saranno donne che, bendate, si dovranno mettere in ginocchio. Intorno a loro diversi uomini canteranno”facci godere”. Ci saranno poi balli, giochi e riti propiziatori con l’uomo messo al centro. Il tutto si concluderà poi con l’elezione del David più mascolino. La sagra è illuminata da falli giganti, i riferimenti al sesso sono ovunque. Tutto questo è molto divertente per gli organizzatori. Non la pensano allo stesso modo chi ha presentato la petizione.