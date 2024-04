La madre che ha rapporti sessuali col figlio di 10 anni, il padre scopre tutto dalle foto sul telefono

Controllando il cellulare del figlio ha scoperto foto e video scioccanti che ritraevano il ragazzino di soli 10 anni durante atti sessuali con la madre. E’ successo a Firenze tre anni e mezzo fa e oggi se ne ritorna a parlare per via del processo nei confronti della donna. L’uomo infatti ha subito presentato denuncia contro la moglie. Le indagini effettuate dalla procura hanno consentito di recuperare altri file, tutti dello stesso tenore. Da qui, come riporta La Nazione, l’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Firenze, la richiesta di rinvio a giudizio e infine l’avvio del processo penale a carico della madre, con la prima udienza fissata per il 17 aprile al Tribunale fiorentino.

Nei confronti della donna, 52 anni, originaria di Arezzo ma residente a Firenze, è già scattato da tempo l’ordine di allontanamento dal figlio e il divieto di avvicinamento dai luoghi che frequenta. La madre è accusata dei reati di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. Il ragazzino nel frattempo è andato a vivere con il padre. I suoi genitori avevano avviato la causa di separazione proprio a cavallo della scioccante scoperta fatta dal padre visionando lo smartphone del suo bambino.