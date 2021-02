La moglie e la suocera del boss della camorra con il vitalizio per le vittime della camorra Foto archivio Ansa)

Ci sono due donne, la moglie e la suocera di un boss della camorra che per 15 anni percepiscono il vitalizio dedicato ai familiari di chi di camorra c’è morto. Insomma fondi destinati alle famiglie delle vittime di camorra percepiti dalla famiglia di chi fa parte della camorra. Come è possibile? Semplicemente truccando le carte.

E’ per questo che la Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli) ha sequestrato beni per 166mila euro alla moglie e alla suocera di un affiliato di spicco di un clan camorristico. Le due per ben 15 anni hanno percepito indebitamente il vitalizio riservato ai familiari delle vittime della criminalità organizzata.

Moglie e suocera camorra, come hanno truccato le carte

Le due donne sono moglie e figlia di una delle vittime della cosiddetta “strage di Sant’Alessandro” ma la moglie del boss si è dichiarata nubile quando ha presentato i documenti per il vitalizio, poi ottenuto nel 2002. Durante i successivi controlli la moglie del boss inscenò anche una finta separazione, per non perdere il beneficio.

Nella strage di Sant’Alessandro, avvenuta il 26 agosto del 1984 a Torre Annunziata, otto persone vennero uccise e altre sette ferite dai killer della camorra. Killer che aprirono il fuoco davanti un circolo di pescatori da un bus turistico. Tra le vittime c’era A.F., marito e padre delle due donne indagate che 18 anni dopo la tragedia ottennero il vitalizio riservato alle famiglie delle vittime della criminalità organizzata.

Il matrimonio e il vitalizio

La figlia della vittima della camorra, però, nel frattempo si è sposata con un elemento di spicco di un clan camorristico. Circostanza taciuta dalla donna che quindi ottenne insieme con la madre il vitalizio. Nel 2009 le due donne inscenarono una finta separazione tra i coniugi davanti al Tribunale di Torre Annunziata, per non perdere il vitalizio.

Circostanza confermata dal fatto, secondo gli investigatori, che la coppia, diversi anni dopo, ha avuto anche un’altra figlia. La moglie del boss e anche la suocera continuano, ancora oggi, ad andare a trovare il boss in carcere. Lui è dentro con l’accusa di associazione di stampo mafioso, estorsione e rapina.