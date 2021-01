La Molisana e le polemiche per la pasta fascista. Ma anche Coop e Esselunga ne hanno: Tripolini, Bengasini…

La Molisana è finita al centro di un’accesa contestazione per via di alcuni nuovi tipi di pasta lanciati sul mercato, dal “sapore” decisamente fascista. Abissine, Tripoline, Assabesi, Africanini e Zuarini: questi i nomi dati ai formati di pasta con cui, si leggeva fino a poche ore fa sul sito ufficiale del celebre pastificio, “l’Italia degli anni Trenta celebrava la stagione del colonialismo”.

Dopo la rivolta social, l’azienda ha deciso di ritirare tutto e cambiare nome ai nuovi formati di pasta. “Siamo molto attenti alla sensibilità dell’opinione pubblica e in questo caso l’unico errore è stato non ricontrollare tutte le schede affidate all’agenzia di comunicazione. E invece è la conferma che non si può perdere di vista nemmeno un dettaglio”.

Pasta “fascista” anche alla Coop e Esselunga

Ed ecco però che si scopre che non è solo La Molisana ad aver realizzato simili formati di pasta. La Coop ad esempio ha i Tripolini e i Bengasini. Ma non solo, le tripoline si trovano anche da Carrefour, con marchio Esselunga.

Se La Molisana ha deciso di revisionare il nome del formato attingendo alla sua forma naturale, vediamo ora se anche la Coop e Esselunga vorranno cambiare il nome dal sapore “littorio” ai suoi formati di pasta. (fonte IL TEMPO)