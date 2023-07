La nave scuola Vespucci naviga verso il grand mare, partita da Genova col saluto delle Frecce tricolori.

C’era il pubblico delle migliori occasioni nel porto di Genova per assistere ad una cerimonia singolare, unica, di grande coinvolgimento emotivo: il saluto alla “Amerigo Vespucci”, la storica nave scuola della Marina Militare italiana, al via per un lungo viaggio di due anni in giro per il mondo. Tornerà a La Spezia l’11 febbraio 2025. È il secondo Giro del mondo della sua storia. Migliaia di persone – in testa il ministro della Difesa Guido Crosetto e il sindaco Marco Bucci – con il Capo di Stato maggiore della Marina Enrico Credendino e i rappresentanti di 11 dicasteri. In cielo le Frecce tricolori. E poi lancio di paracadutisti, il tributo delle navi che prendono parte alla regata “Ocean Race” (gara di vela intorno al mondo), le note gioiose della banda musicale, la straripante commozione di parenti e familiari delle 400 persone a bordo (anche parecchie ragazze). Esplosivo gli hurra’ dei ragazzi con sottofondo orchestrale del pucciniano “Nessun dorma”. E al punto del celebre “all’alba vincerò “ un boato da stadio è risuonato fai cuore del veliero.

AMBASCIATORE DELLE ECCELLENZE ITALIANE

Il veliero-gioiello sarà ambasciatore dell’Italia nei cinque continenti, anche per la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente marino con le bandiere dell’Unicef, Unesco e International Maritim Organization. Quest’ultimo vessillo è stato consegnato il primo giugno scorso a Londra. Inoltre promuoverà le eccezioni italiane.

IL GIRO IN 28 PAESI DI CINQUE CONTINENTI

La Vespucci partita nel pomeriggio di sabato 1 luglio, farà le prime tappe a Montecarlo, Marsiglia, Las Palma. Poi Dakar e Capo Verde. Quindi la traversata dell’Atlantico fino a Santo Domingo, con scali successivi in Colombia, Trinidad, Brasile, Uruguay e sosta tecnica Gino ad aprile 2024 a Buenos Aires. Il Diario di Bordo del Vespucci prevede quindi il doppiaggio di Capo Nord, scali ancora in Cile, Perù, Ecuador, Panama. Da Acapulco farà rotta direttamente alle Hawaii; da lì tappe a Tokyo, Manila, Darwin ( Australia), Jakarta, Singapore, Mumbai, Karaki, Abu Dhabi , Dhoa, Muscat, Safaga, Cipro e infine La Spezia. In tutto 31 soste, 28 paesi visitati.

LA NAVE PIÙ BELLA DEL MONDO

La Vespucci, nave scuola per l’addestramento degli allievi ufficiali, è nota in tutto il mondo per la sua inconfondibile bellezza e unicità. Varata il 22 febbraio 1931 è lunga 101 metri ed ha un pescaggio di 7,3 metri. A pieno carico pesa 4.300 tonnellate. Il ministro Crosetto ha detto:” La nave più bella del mondo diventa ambasciatrice del nostro paese”. E poi:”Questa missione è un esempio di energia: una nave della Digesa con cui parte la Cultura, la storia, l’innovazione, l’enogastronomia. Tutto quello che il nome Italia evoca quando viene pronunciato nel mondo “.