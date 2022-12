La paga da fame del fattorino: 150 euro per consegnare pizze lavorando sei giorni a settimana

Effetti dell'addio al reddito di cittadinanza. A Melito di Napoli, periferia nord, si offrono 150 euro per lavorare 4 ore al giorno per sei giorni alla settimana consegnando pizze in motorino.

di redazione Blitz

