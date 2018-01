ROMA – Sono 114 le persone che oggi pomeriggio, 18 gennaio, presso la scuola di Marola (La Spezia) sono state sottoposte a terapia antibiotica in base alla profilassi attivata dalla Asl5 per tutti i soggetti che nell’ultima settimana sono stati a stretto contatto con il bambino deceduto questa mattina all’ospedale Sant’Andrea per meningite da meningococco.

Il protocollo è stato attivato non appena avuto l’esito dell’esame sul liquor che intorno alle 12.30 ha confermato la meningite da meningococco. La profilassi è iniziata alle ore 15 e ha riguardato, in particolare, 37 adulti e 77 bambini.

Altre 48 persone saranno sottoposte a terapia antibiotica questa sera alle 20.30, sempre presso la scuola di Marola. Oltre ad effettuare la profilassi, oggi pomeriggio gli specialisti della Asl5 hanno fornito tutte le informazioni richieste dalle famiglie degli alunni che frequentano il plesso scolastico.