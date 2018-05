LA SPEZIA – Un operaio morto e uno gravemente ferito. Questo il bilancio dell’incidente nel cantiere navale a La Spezia avvenuto poco prima delle 16 del pomeriggio di lunedì 14 maggio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] In un primo momento si era parlato di due vittime, poi è arrivata la precisazione dei carabinieri.

Sul posto dell’incidente sono arrivati non solo i carabinieri, ma anche gli ispettori dell’Asl 5 e i vigili del fuoco. I due operai, secondo una prima ricostruzione, sarebbero rimasti schiacciati da una pesante lastra metallica nel cantiere navale che si trova nella zona est della città di La Spezia.

I carabinieri hanno identificato l’operaio deceduto questo pomeriggio all’interno dei cantieri del gruppo Antonini Spa, al Muggiano della Spezia. L’uomo è un cittadino croato di 56 anni, che secondo gli inquirenti era dipendente di una ditta in subappalto, e stava lavorando all’ampliamento di una banchina. Secondo quanto appreso dai carabinieri, la lastra potrebbe essersi sganciata da una gru. I carabinieri stanno procedendo con il sopralluogo e gli accertamenti di rito.

I sindacati confederali della Spezia hanno proclamato lo sciopero generale di otto ore per protestare contro l’ennesima morte sul lavoro dopo l’incidente che ha visto morire un operaio croato schiacciato da una lastra all’interno dei cantieri Antonini, al Muggiano della Spezia. Lo sciopero riguarda tutte le categorie eccetto i dipendenti pubblici perché non ci sono i tempi di legge per indirlo. Durante lo sciopero non è esclusa una manifestazione e un presidio di protesta.