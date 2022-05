La Spezia, evacuata la stazione centrale per un incendio divampato in un treno (foto Ansa)

La stazione centrale de La Spezia è stata evacuata per un incendio che è divampato in una locomotiva. Il treno sostava sul primo binario. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per far tornare la situazione alla normalità.

Il treno coinvolto si trovava in quel momento in sosta sul primo binario, da dove partono i treni diretti verso Sud.

Sul posto i Vigili del Fuoco della Spezia, che hanno interdetto l’ingresso principale e svolto le verifiche del caso.

Cancellati diversi treni dalla Spezia Centrale verso la Toscana. Non risultano feriti né intossicati.