Un incendio si è sviluppato questa notte, 25 luglio, nella Rsa San Vincenzo de La Spezia, nel quartiere del Canaletto, causando la morte di un anziano. Altri tre pazienti sono stati salvati e portati in ospedale.

Il rogo è scoppiato in una stanza al terzo piano della struttura, per cause ancora in corso di accertamento, saturando in breve tempo con il fumo tutti gli ambienti.

Come riporta La Nazione, erano quattro gli anziani ospitati nelle stanze del piano. Uno di loro purtroppo – un uomo di 87 anni – è stato trovato senza vita mentre gli altri tre, nonostante il fumo avesse saturato l’ambiente fin quasi al pavimento, nel giro di pochi minuti sono stati tratti in salvo e affidati alle cure dei sanitari che li hanno portati all’ospedale Sant’Andrea. Non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti con cinque operatori, un’autopompa e un mezzo fuoristrada con serbatoio d’acqua e una seconda squadra di due operatori con l’autoscala. A supporto è stata inviata anche la vicina squadra del distaccamento Porto Mercantile, con tre operatori e un’ulteriore autopompa. (fonti ANSA, LA NAZIONE)