LA SPEZIA – Denunciati per aver sparato pallini di plastica contro alcuni scooter e passanti con le loro pistole ad aria compressa.

Alla fine nel mirino degli agenti della polizia municipale de La Spezia ci sono finiti loro, tre ragazzi di 16 e 17 anni, che ora dovranno rispondere di lancio pericoloso di oggetti.

E’ accaduto tutto la mattina di sabato 14 aprile, riferisce il Secolo XIX, quando un passante nel quartiere di Fossitermi ha avvicinato alcuni agenti dicendo di avere un dolore improvviso alla spalla e mostrando un pallino di plastica, simile a tanti altri pallini presenti sul marciapiede e lungo la strada.

A quel punto alcuni testimoni che avevano assistito alla scena hanno indicato un palazzo dal quale, al secondo piano, avevano notato dei movimenti “sospetti” dietro ad una tenda.

Una volta arrivati nell’appartamento gli agenti hanno trovato un genitore con tre studenti di scuole superiori che, appena hanno visto gli agenti, hanno tentato di nascondere sotto al letto e al comodino tre pistole ad aria compressa.

I tre ragazzi sono stati denunciati alla Procura del tribunale dei Minori di Genova e le loro pistole ad aria sono state sequestrate. Sono in corso accertamenti in un negozio per capire se quella tipologia di pistola giocattolo poteva essere venduta a dei minorenni.