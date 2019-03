LA SPEZIA – Sparatoria in piazza a La Spezia, nei pressi della stazione: un uomo di 56 anni, Enzo D’Aprile, ha perso la vita. L’uomo è stato raggiunto da un colpo di pistola. Non si tratterebbe di un militare della Marina, come inizialmente trapelato, ma del titolare di un ristorante a Cadimare, pregiudicato. Lo apprende l’Ansa da fonti vicine agli inquirenti. Secondo le prime informazioni, il movente sarebbe di tipo passionale.

Le forze dell’ordine sono state avvisate da alcuni passanti che, spaventati, hanno telefonato al 112: in piazzale Ferro, alla periferia nord della città, sono accorsi anche i sanitari del 118, che hanno tentato inutilmente di rianimare l’uomo colpito.

La polizia, che conduce le indagini, ha già ascoltato alcuni testimoni. “Sappiamo chi ha sparato”, ha detto il questore della Spezia Francesco Di Ruberto. Secondo quanto appreso, sarebbe stato un sottufficiale dell’Aeronautica. Si è presentato lui stesso in caserma dai carabinieri e poi è stato portato in Questura, dove è in corso l’interrogatorio.

Secondo una prima ricostruzione, D’Aprile era per strada con i figli, una ragazza e un ragazzo, quando è stato investito da un’auto dalla quale è poi sceso un uomo che ha estratto la pistola con la quale ha esploso un colpo contro la persona a terra.

Fonte: Ansa