LA SPEZIA – Un ragazzo, trovato agonizzante in pieno centro a La Spezia, è morto tra le braccia degli operatori del 118. Il ragazzo, di 26 anni, è morto tra via Giuseppe e Paolo Borachia. L'allarme è stato dato da alcuni passanti all'alba di venerdì 25 maggio, intorno alle 6,20. La prima ipotesi è che il ragazzo si sia tolto la vita gettandosi da un palazzo.

In base alle prime ricostruzioni, il ragazzo viveva in uno dei grandi palazzi del quartiere, a pochi passi dal luogo in cui è stato rinvenuto: la prima ipotesi delle forze dell’ordine è che possa aver raggiunto il tetto e si sia lanciato di sotto durante la notte; potrebbe insomma trattarsi di un tragico gesto volontario, cui nessuno sembra aver assistito. Sono comunque in corso tutti gli accertamenti per arrivare a stabilire con certezza le cause della morte e appurare se possano esserci altri risvolti .