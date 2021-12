Sventato dai carabinieri di Sarzana, a La Spezia, il progetto di un duplice femminicidio, arrestato un uomo di 50 anni, italiano. L’uomo aveva in mente di uccidere moglie e suocera e aveva tentato di contattare un sicario che si incaricasse di farlo per 30mila euro. Ora è in carcere con l’accusa di duplice tentato omicidio. L’uomo, un impiegato originario della provincia di Parma ma da tempo residente in val di Magra, aveva chiesto un ”lavoretto pulito”.

La Spezia, l’uomo e il sicario

L’uomo domenica ha incontrato il killer per portargli una prima tranche della somma pattuita. Il resto sarebbe stato corrisposto a lavoro eseguito. Poco prima però sono sbucati fuori i carabinieri che hanno arrestato l’impiegato. Probabilmente il pregiudicato coinvolto in questa storia, davanti all’idea di compiere un duplice omicidio, ha preferito lasciar perdere. Così si è recato all’appuntamento fissato per ricevere i primi 10 mila euro ma ci è andato accompagnato dai carabinieri di Sarzana.

Le indagini sono iniziate una settimana fa

I militari, che hanno messo subito in sicurezza le due vittime designate, hanno scoperto che le intenzioni dell’uomo, risalivano già da tempo. Solo di recente il progetto aveva subìto un’accelerazione. Così domenica pomeriggio hanno arrestato l’impiegato proprio nel momento in cui stava trasformando i propositi in realtà. Compiendo l’ultima azione che avrebbe segnato la fine delle due ignare vittime. Una volta accompagnato in caserma la procura ne ha disposto immediatamente il trasferimento in carcere. Dietro la decisione di uccidere moglie e suocera ci sarebbe un motivo economico.