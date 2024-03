La storia dei due fratelli che vivono in auto: “Nessuno ci affitta casa perché abbiamo un cane”

La storia dei due fratelli che vivono in auto, il servizio delle Iene

Emanuele e Cosimo sono due fratelli brianzoli che dormono in auto con la loro cagnolina, Shana, perché nessuno gli vuole affittare una casa. A parlare della loro storia sono state le Iene.

“A chi ci offre denaro – spiegano – diciamo di darlo a chi ne ha più bisogno, noi abbiamo bisogno di una casa e vogliamo pagarla”. Tutte le mattine i due fratelli, raccontano, si svegliano alle sei, prendono un caffè al bar e si dirigono al centro commerciale dove lavora Cosimo. Emanuele e Shana invece attendono il suo ritorno. I due fratelli vivono in macchina dall’aprile del 2023 quando Cosimo fu sfrattato perché non riusciva più a pagare l’affitto.

“Abbiamo ricevuto tanta solidarietà”, raccontano ancora Cosimo ed Emanuele che in questi mesi si sono rivolti al Comune e agli assistenti sociali per trovare un alloggio ma a causa della presenza del cane nessuno è disposto ad accoglierli. “Non voglio dividermi da lei – dice Cosimo -. Com’è possibile che ho un posto di lavoro, ma non riesco ad avere casa?”