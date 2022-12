La strage sulle strade italiane: da giugno più di 700 morti in incidenti stradali

Il bilancio delle vittime di incidenti stradali nei weekend continua tristemente a salire. I morti ad oggi sono 734, un dato aggiornato con l’ultimo scontro mortale all’alba di ieri a Roma, dove due diciottenni in scooter hanno perso la vita nel quartiere della Garbatella. Secondo l’osservatorio dell’Asaps (l’Associazione Amici della Polizia Stradale) nei primi due fine settimana di dicembre – compreso il giorno di festività dell’Immacolata – i morti sulle strade sono stati in totale 63, compresi i tre giovani di 23, 21 e 15 anni deceduti tra il 10 e l’11 dicembre alle porte di Alessandria dopo che non si erano fermati all’alt dei carabinieri.

I numeri della strage

Si tratta, spiega l’Asaps, di un dato tra l’altro parziale, e quindi sicuramente destinato ad essere più alto, perché manca il conteggio degli incidenti mortali di settembre. Secondo i dati raccolti dall’associazione, nel periodo che va da giugno ad agosto 2022 sono state 448 le vittime durante i week end, 139 ad ottobre, 79 a novembre, 66 nei primi due fine settimana di dicembre e 4 nel terzo fine settimana. Sabato un 18enne e un 32enne sono morti nel Brindisino, sulla ss 16 San Pietro Vernotico- Brindisi, all’altezza della piccola frazione di Tuturano. Sono finiti in ospedale, invece, altre quattro persone, di cui due due in gravissime condizioni poco più che 20enni. Domenica mattina, invece, a Roma uno scontro con un tir è stato fatale per Riccardo Marchese e Dennis Di Tuccio, entrambi diciottenni e amici d’infanzia. I due erano a bordo di uno scooter quando, intorno alle 6:30, si sono scontrati con un tir. Ricoverato in ospedale, invece, l’autista dell’autocarro che non sarebbe in pericolo di vita.

Incidenti stradali: chi e dove

Fra i 30 morti, 13 avevano meno di 35 anni, la vittima più anziana ne aveva 87, quella più giovane 15. Sono state 5 le vittime in Piemonte e Puglia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 3 in Veneto, 2 in Emilia-Romagna, Lombardia e Abruzzo, 1 in Trentino Alto Adige, Marche, Campania, Lazio, Toscana, Sardegna e Sicilia. L’Asaps ha anche raccolto i dati degli incidenti che nel 2021 hanno riguardato chi monta in sella ad una bicicletta o a un monopattino elettrico. Sono in totale 1.282 gli incidenti che non hanno visto coinvolti altri veicoli. Mentre 3.476 incidenti hanno riguardato biciclette e monopattini elettrici insieme ad altri mezzi.

Forse dovresti anche sapere che…