La tregua fiscale in arrivo: cestinate le cartelle fino a mille euro. Riduzione del 50% per quelle fino a 3mila

Le cartelle fino a 1.000 euro potranno essere “cestinate”, mentre per quelle tra 1.000 e 3.000 euro “l’imposta evasa può essere ridotta dal 50%”. Sono alcuni dei dettagli della prossima “tregua fiscale” forniti dal viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo nello studio di Quarta Repubblica.

Leo ha precisato che sul 50% “si stanno ancora facendo i conti, ma anche la sanzione potrebbe essere ridotta”, probabilmente al 5%, mentre aggi e interessi andrebbero del tutto cancellati. L’operazione, da inserire nella prossima manovra, varrebbe sulle cartelle fino al 2015.

La rateizzazione dei pagamenti fiscali

Si lavora inoltre alla rateizzazione dei pagamenti fiscali per chi in questi ultimi anni “non ce l’ha fatta” per Covid, bollette e difficoltà economiche. Non si tratta di cartelle, ma di versamenti omessi: il contribuente dovrà comunque versare l’imposta – “quindi non è condono”, dice Leo – mentre vengono tolte le sanzioni e viene concesso più tempo. Stessa cosa per il 2019 e 2020, ma con una piccola sanzione. Si cerca inoltre una soluzione per la terza rata della rottamazione ter, in scadenza il 30 novembre. Mentre più in generale si pensa ad una revisione del sistema sanzionatorio in un futura riforma fiscale via delega.