La truffa del finto tecnico dell’acquedotto: ecco come funziona

La hanno già ribattezzata la “truffa del finto tecnico dell’acquedotto” e, parola più parola meno funziona così: dopo aver scelto la vittima o le vittime i truffatori suonano alla porta e si presentano come tecnici dell’acquedotto poi, una volta guadagnata la fiducia delle vittime, entrano in casa e rubano tutto quello che riescono a prendere. Vittima preferita dei truffatori, come ovvio, gli anziani di ogni età.

La truffa del finto tecnico dell’acquedotto: la banda di Carmagnola

Negli ultimi tempi una banda familiare, composta da padre e due figli, è stata smantellata a Carmagnola.

I tre sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Asti, su richiesta della procura. “Sono ritenuti responsabili – si legge – di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine in abitazione in particolare in danno di vittime deboli quali le persone anziane”.

I tre, secondo i carabinieri di Asti, avrebbero messo a segno almeno 16 colpi commessi tra settembre 2022 e gennaio 2023 sul territorio piemontese, lombardo ed emiliano.

Nel corso di una conferenza stampa un colonnello dei carabinieri, Vittorio Balbo, ha spiegato che i tre costituivano “una banda di veri e propri predoni, che usciva la mattina con l’obiettivo di colpire anziani, ma non disdegnavano di perpetrare anche altri reati non solo in Piemonte, ma anche in Lombardia e Emilia Romagna”. Il comandante del reparto operativo, Armando Laviola, ha aggiunto: “È stata un’attività particolarmente complessa anche perché questi soggetti disponevano di automobili estremamente veloci, in gradi di arrivare a 230 km orari e pertanto, per tutelare la sicurezza degli altri utenti della strada, in alcune occasioni abbiamo optato per lasciarli andare”.