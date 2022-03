La truffa della finta nipote: mamma e papà sono in ospedale col Covid e hanno bisogno di soldi...

Dice a una signora anziana di essere suo nipote, dice che i suoi genitori hanno il Covid e sono ricoverati ospedale e che per questo ha bisogno di contanti e alla fine riesce a farsi dare soldi e gioielli. Insomma: una vera e propria truffa in piena regola.

Cosa è successo

Tutto è avvenuto ieri, lunedì 14 marzo, a Milano, in un caseggiato di ia Carlo Feltrinelli. Poco dopo pranzo, intorno alle 14,30, una signora di 80 anni ha ricevuto una strana telefonata da una ragazza. La ragazza poco dopo si è presentata a casa sua.

La truffa

La giovane ha detto all’anziana di essere una sua nipote, ha parlato dei suoi genitori malati di Covid e alla fine è riuscita a farsi dare denaro e gioielli dall’anziana. Poi, come ovvio, è scomparsa.

La truffata, in stato confusionale, non è stata al momento in grado di quantificare quanto ha dato alla truffatrice. Adesso le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di rintracciare la giovane.

Di questi tempi purtroppo sempre più spesso capitano truffe come queste. Solo ieri la notizia dei finti carabinieri che, tirando in ballo l’incidente di un nipote, erano riusciti a farsi dare dei soldi, circa tremila euro, da una signora di Firenze.