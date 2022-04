Ladispoli, 49enne accoltella moglie e figlia 17enne poi tenta il suicidio: tutti gravi in ospedale (Foto repertorio Ansa)

Una sanguinosa lite in famiglia finita con un tentativo di duplice omicidio e suicidio. E’ accaduto la mattina di giovedì 21 aprile 2022 in un appartamento in via Milano a Ladispoli, centro del litorale romano.

Secondo una prima ricostruzione il padre, di 49 anni, avrebbe accoltellato prima la moglie, di un anno più giovane, poi la figlia 17enne e avrebbe poi tentato di togliersi la vita.

La famiglia, all’arrivo dei soccorsi, si trovava in un piccolo bagno, dove si suppone si sia consumato il dramma. La madre è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Camillo di Roma in eliambulanza, il marito al policlinico Gemelli mentre la minorenne al Bambino Gesù di Palidoro.

Accoltella moglie e figlia a Ladispoli, il vicino ha chiamato i carabinieri

A dare l’allarme è stato un vicino di casa della famiglia, poco prima delle 8. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, oltre a 118 e vigili del fuoco.

L’uomo e la sua compagna di un anno più giovane sono stati trovati feriti in fin di vita, mentre sanguinante e ferita in maniera meno grave è stata trovata la figlia diciassettenne delle coppia.

La Procura di Civitavecchia procede per tentato omicidio aggravato. In base a quanto accertato dai carabinieri di Civitavecchia, al culmine di una lite il 49 anni, ha accoltellato la moglie e poi la figlia Sofia. I carabinieri hanno inviato in procura una prima informativa.

Da quanto si apprende nel passato delle famiglia non ci sarebbero episodi di violenza domestica e l’uomo è incensurato. La moglie, trasportata in gravissime condizioni al San Camillo di Roma, lavora come insegnante.