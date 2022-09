Ladispoli, uomo con i pantaloni abbassati al concerto di Cristina D’Avena palpeggia alcune ragazze

Un uomo di 65 anni è stato denunciato con l’accusa di violenza sessuale durante il concerto di Cristina D’Avena a Ladispoli, sul litorale romano. Il maniaco è stato arrestato dalla polizia poco dopo aver provato a dileguarsi tra la folla. Portato in commissariato, è stato denunciato a piede libero.

Uomo nudo al concerto di Cristina D’Avena palpeggia le ragazze

A notare l’uomo tra la folla con i pantaloni calati e i genitali in vista sono state delle ragazze. Le giovani hanno riferito che il 65enne continuava ad avvicinarsi alle donne che si trovavano tra il pubblico, completamente svestito. Alcune ragazze hanno riferito di essere state palpeggiate.

Tentata fuga tra la folla inferocita

Quando si è accorto di essere stato avvistato dalle forze dell’ordine, l’uomo ha tentato la fuga. Il 65enne, che pensava di riuscire a nascondersi tra la folla, ha rischiato il linciaggio. Gli agenti lo hanno portato via, evitando che venisse aggredito, e lo hanno portato in commissariato per le operazioni di riconoscimento.