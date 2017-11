MILANO – I Carabinieri di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 albanesi (10 in carcere e uno agli arresti domiciliari), di età compresa tra i 21 e i 47 anni, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti.

I militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Abbiategrasso (Milano), coordinati dal sostituto procuratore della Procura di Pavia, Andrea Zanoncelli, sono partiti dal monitoraggio di tre box a Milano, Trezzano sul Naviglio e Gaggiano (Milano), utilizzati per nascondere auto rubate di grossa cilindrata utilizzate prima per i sopralluoghi e quindi per i furti.

I colpi erano consumati principalmente in appartamenti ma anche in tabaccherie e in altri esercizi commerciali del milanese e del pavese. L’ordinanza, emessa dal gip di Pavia Luisella Perulli, è stata eseguita nelle province di Milano, Bergamo e Novara.