Ladri in casa di Nicola Porro all’Aventino. A Roma colpite 80 appartamenti in un mese (Foto Ansa)

Nicola Porro si e trovato i ladri in casa, colpita la sua abitazione romana in zona Aventino. In un mese nella Capitale 80 furti in appartamenti.

Nell’ormai consueta ondata di furti estivi a Roma, i ladri non risparmiano neanche casa del giornalista Nicola Porro in zona Aventino. In un mese sono stati svaligiati 80 appartamenti nella Capitale. Le zone più colpite sono ovviamente il Centro e i quartieri limitrofi come San Giovanni e Monteverde. Ma che l’Eur è bersaglio di furti.

Molto spesso inoltre i malviventi riescono a farla franca, l’ultima vittima è stato appunta Nicola Porro vice direttore vicario de Il Giornale che ha subito un furto nella sua abitazione in zona Aventino.

Come scrive Il Messaggero presi di mira sono il Centro e i quartieri residenziali a ridosso, come Appio e San Giovanni, ma anche Monteverde ed Eur. Più di due colpi messi a segno in un giorno nell’ultimo mese, anche con le abitazioni piene.

Il caso dei due colpi in un giorno nella stessa zona

Via del Babuino e via della Vite. In un solo giorno due bande distinte di malviventi sono riuscite a tirar su un bottino quasi milionario: 600 mila euro rubati in due appartamenti del centro storico. Due colpi tanto diversi quanto riuscitissimi. Tanto che la polizia ancora indaga nella speranza di risalire agli autori. Operazione davvero ardua visto che come scritto prima, molto spesso i ladri di appartamenti se non colti sul fatto, riescono a farla france. (Fonte Il Messaggero).