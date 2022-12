Ladri rubano urna con le ceneri di un bimbo morto a 4 anni, poi la lasciano per strada

Furto choc in una casa di Pistoia: i ladri hanno rubato una teca contenente le ceneri di un bambino di 4 anni morto 7 anni fa. La famiglia, disperata, ha lanciato subito un appello sui social, che è diventato in breve tempo virale: “Restituiteci le ceneri di nostro figlio”. Ieri il recupero dell’urna, a tempo di record, da parte della polizia. Trovata abbandonata a poche centinaia di metri dall’abitazione da cui era stata rubata. A chiamare le forze dell’ordine alcuni passanti che hanno visto la teca abbandonata a bordo strada.

Il piccolo Manuel

La vicenda ha destato molta commozione in città, perché le ceneri rubate sono quelle del piccolo Manuel, scomparso nel 2015 a soli 4 anni a causa di un tumore. La scomparsa di Manuel, e tutta la fase della sua malattia, suscitò molto sconcerto a Pistoia ed è tuttora vivo il ricordato di quel bambino coraggioso. Amava il basket ed era tifosissimo della squadra locale e del suo idolo Gek Galanda. Conosceva a memoria i cori della curva. Per mesi la città seguì con apprensione le fasi della malattia, sperando nella guarigione e non facendo mai sentire soli i genitori, Andrea e Alessia, oltre ad inondare di affetto il piccolo, al quale i bambini pistoiesi quotidianamente inviavano disegni e bigliettini , facendo il tifo per lui.

