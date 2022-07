Lago di Garda, disperso bagnante: stava nuotando a pochi metri dalla spiaggia di Torri del Benaco

La Guardia Costiera del Lago di Garda è impegnata dalle ore 17.30 di oggi, lunedì 11 luglio, nelle operazioni di ricerca di un bagnante, disperso mentre stava nuotando a pochi metri dalla spiaggia del Comune di Torri del Benaco (Verona). Ricevuto l’allarme, sono stati subito inviati in zona due mezzi navali della Guardia Costiera, già in pattugliamento nelle acque del centro lago, e richiesto l’impiego dei sommozzatori alla Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona.

Le ricerche

Al momento sono in corso ricerche di superficie dal parte delle imbarcazioni e sono giunti in zona i sommozzatori dei Vigili del Fuoco con l’elicottero da Venezia, per le ricerche di profondità, e un’unità navale dei Vigili del fuoco di Bardolino (Verona). Sul posto anche i Carabinieri e la polizia locale di Torri del Benaco, che hanno avviato le indagini di polizia giudiziaria, finalizzate ad acquisire maggiori informazioni sul disperso.