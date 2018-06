ROMA – Un turista risulta disperso nel lago di Garda da lunedì 4 giugno, quando è stato ritrovato un gommone alla deriva con sopra i suoi documenti. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’uomo era stato allontanato da un albergo di Riva del Garda per insolvenza e le ricerche fino a venerdì 8 giugno non hanno dato esito.

L’uomo, un lituano, aveva alloggiato in una struttura alberghiera dove non ha mai saldato il conto che si trova a Riva del Garda, proprio in prossimità del lago. Il suo gommone è stato ritrovato alla deriva tra Punta San Virgilio e Torri del Benaco e da lunedì, dopo un violento temporale che si è abbattuto sul lago, sono scattate le ricerche da parte dei vigili del fuoco. Dopo 3 giorni, giovedì 7 giugno, i soccorritori hanno interrotto le ricerche che non hanno dato esito.