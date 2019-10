Lago di Iseo, montagna di rifiuti alta 40 metri scoperta nei fondali

BERGAMO – Un cumulo di macerie alto 40 metri e largo dieci. E’ la montagna di rifiuti nascosta nei fondali del Lago di Iseo. Gli uomini del nucleo carabinieri subacquei di Genova hanno trovato una discarica subacquea che è rimasta incastrata fra due speroni al largo di Tavernola. Arpa e Carabinieri si occuperanno di analizzare il materiale per capire da dove provenga e impegneranno le proprie risorse per bonificare il territorio. Come riporta l’Eco di Bergamo bisognerà stabilire se si tratti di elementi pericolosi per la salute o la sicurezza e se, quindi, sia necessario o meno eliminare il cumulo di rifiuti.

Il comandante provinciale dei Carabinieri di Bergamo Paolo Storoni aveva annunciato l’ispezione durante un vertice in prefettura, ispezione necessaria per capire quali e quanti rifiuti inquinano il lago. Adesso bisognerà stabilire se si tratta di materiali pericolosi per la salute o la sicurezza ma, anche, se una volta stabilita la natura, sarà necessario rimuovere la montagna di rifiuti o meno.

Fonte: L’ECO DI BERGAMO