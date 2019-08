Lago d’Iseo, si tuffa per salvare il fratello che stava annegando: morti entrambi

ROMA – Uno dei tre fratelli stava annegando, allora gli altri due si sono tuffati per salvarlo ma due dei tre sono morti. Sono morti in ospedale i due fratelli, di 16 e 17 anni, che sono finiti sott’acqua nel lago d’Iseo ieri poco dopo le 18 del 16 agosto a Tavernola, in provincia di Bergamo.

Recuperati in gravissime condizioni, sono stati portati con l’elisoccorso uno agli Spedali Civili di Brescia e uno al Giovanni XXIII di Bergamo dove sono morti nella notte

Due dei tre fratelli, pakisani, dopo essersi immersi nelle acque del Sebino per fare un bagno hanno avuto dei problemi e sono finiti sott’acqua senza più riemergere. Sono stati soccorsi e recuperati dei sommozzatori dei vigili del fuoco dopo circa mezz’ora. Le loro condizioni sono subito apparse serie: sono stati trasportati con le ambulanze del 118 negli ospedali di Bergamo e di Brescia. Sull’episodio indagano i carabinieri.

L’Eco di Bergamo fornisce maggiori dettagli sull’accaduto: Tutto è successo in pochi minuti. I tre ragazzi erano con i genitori al lago: la famiglia risiede ad Azzano San Paolo e aveva deciso di fermarsi qualche ora a Tavernola. Il diciassettenne è entrato in acqua ma ha chiesto aiuto, non riusciva a tornare a riva: si è buttato per soccorrerlo il fratello di 16 anni, anche lui in difficoltà tanto che anche il terzo fratello, il diciannovenne, si è tuffato in acqua. Le persone a riva hanno subito capito la situazione di pericolo e un bagnante è riuscito con un salvagente a portare in salvo il fratello maggiore, mentre i due minorenni sono spariti nelle acque profonde del lago. A soccorrerli i Vigili del fuoco di Bergamo, a Lovere per un’esercitazione: sono stati i primi ad arrivare a Tavernola e a recuperare i due ragazzi che erano finiti a 15 metri dalla riva, a circa tre metri di profondità. (Fonti Ansa e L’Eco di Bergamo).