Un uomo undici anni fa a Lamezia Terme investì 10 ciclisti e uccidendone 8, falciati per strada, una strage: era il 2010, oggi, 2021, lo stesso uomo ha causato la morte di un’altra persona, sempre sulla strada. Lunedì scorso infatti ha causato un incidente stradale mortale sulla statale 280, a Catanzaro. Nell’uscita di strada di un’auto, lui è rimasto ferito e l’uomo che viaggiava con lui è morto.

La strage di ciclisti a Lamezia Terme

Undici anni fa l’uomo, originario del Marocco e senza patente, con la sua Mercedes 220, travolse un gruppo di ciclisti amatoriali e ne uccise otto. Due rimasero gravemente feriti. Per la strage dei ciclisti Elketani ha scontato cinque anni di carcere. All’epoca non c’era ancora il reato di omicidio stradale. L’inchiesta accertò che nel momento dell’incidente il marocchino era sotto l’effetto di droghe. Nonostante fosse senza patente ritiratagli sette mesi prima dalla Prefettura di Potenza, per un’infrazione stradale, ha continuato a guidare. I ciclisti furono travolti a causa del sorpasso in curva fatto dall’uomo.

Il nuovo incidente e un altro morto

L’incidente di lunedì scorso è avvenuto poco dopo le 23 sulla statale 280, nei pressi di Marcellinara. Anche in questo caso, come avrebbe accertato la polizia stradale che ha inviato un dettagliato rapporto alla procura, a causare l’incidente e la morte del connazionale, sarebbe stata l’alta velocità. Ora è indagato con l’ipotesi di accusa di omicidio stradale il cittadino marocchino, che oggi ha 32 anni. Nell’incidente ha perso la vita un suo amico.