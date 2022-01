Lamon (Belluno), la follia della No Vax su Facebook: “Cerco positivi per invito a cena, anche a pagamento”

Cercasi positivi per invito a cena, anche a pagamento. È il post pubblicato sui social da una donna di Lamon, in provincia di Belluno. L’obiettivo è chiaro: prendere il Covid per ottenere il Super green pass senza doversi vaccinare.

L’autrice dell’annuncio inoltre a tenuto a specificare che non era uno scherzo. “Stai scherzando, vero?”, le ha scritto un utente ma lei ha risposto che non stava giocando. Solo dopo scoppiato il caso, riporta il Messaggero, la donna avrebbe definito il tutto una “provocazione”.

Nel paesino del bellunese, poco più di duemila anime, nessuno vuole commentare ciò che è ormai diventato argomento pubblico. Una offerta che se avesse avuto riscontro, gli eventuali commensali potrebbero essere chiamati a rispondere anche dell’accusa di epidemia colposa visto che uscirebbero di casa da positivi. E forse anche l’organizzatrice potrebbe rendere qualche spiegazione alle Forze dell’Ordine.

L’obiettivo della donna nell’organizzare una cena tra positivi potrebbe essere quello di ottenere il Super Green Pass senza vaccinarsi. Una volta infettata e poi guarita avrebbe infatti in mano il documento. Resta il fatto che se risultati positivi è obbligatorio per legge sottoporsi alla quarantena e quindi non è possibile uscire dalla propria abitazione senza incorrere in sanzioni anche piuttosto gravi.

Nel bellunese due giovani morti per il Covid

A Lamon e nelle sue frazioni il bollettino fornito quotidianamente dall’Ulss1 Dolomiti parla di 16 casi, ha riferito il sindaco nella giornata di ieri, domenica 9 gennaio. Nei giorni scorsi due giovani del bellunese hanno perso la vita stroncati dal Covid: Davide Bianchi di 33 anni e Ilenia Turrin, 39 anni, quest’ultima portata via dal virus nel giro di una settimana.