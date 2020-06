LANCIANO (CHIETI) – Un bimbo di 3 anni è ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma per ustioni su tutto il corpo.

Il piccolo stava giocando con una bottiglia di alcol vicino ai fornelli accesi della cucina di casa, a Lanciano (Chieti), quando è partita una fiammata che ha incendiato i suoi vestiti.

In pochi secondi, scrive il Mattino, il bimbo è diventato una torcia umana.

La sorella di 14 anni, insieme con un altro fratello di 10 anni e un’amichetta, hanno tentato di spegnere le fiamme, ma nel frattempo il fuoco ha investito anche la sorella più grande. I genitori in quel momento erano assenti.

Richiamati dal trambusto, i vicini di casa hanno capito che stava accadendo qualcosa di grave e hanno aiutato i bambini a spegnere le fiamme.

Quindi hanno portato i piccoli al Pronto soccorso di Lanciano per le prime cure.

In un secondo momento il bimbo di 3 anni è stato traferito in elicottero al centro specializzato dell’ospedale Gemelli di Roma per ustioni in tutto il corpo, dal primo a terzo grado.

Le sue condizioni sono molto gravi ed è in prognosi riservata.

Meno gravi le condizioni della sorella, ustionata alle mani e alle braccia, ma in modo meno importante. E’ stata ricoverata all’ospedale di Pescara.

Sull’episodio indaga la polizia di Lanciano che sta anche verificando il motivo dell’assenza dei genitori dei bambini. (Fonte: Il Mattino)