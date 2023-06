Lanciano un cane dall’auto in corsa, dal finestrino della macchina: l’animale muore sul colpo dopo l’impatto con la strada. Ora è caccia ai proprietari del cane. È stata infatti segnalata dall’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) di Latina e provincia un’automobile che, sulla SS148 “Pontina”, in direzione Roma, ha lanciato sul ciglio della strada il cane. L’ultimo aggiornamento dell’associazione parla di un ragazzo che avrebbe visto la scena e che “ha riferito che l’auto era di colore grigio con un portapacchi. “Se qualcuno ha assistito alla scena ci può contattare. Ci hanno chiamato denunciando di aver visto una macchina lanciarlo velocemente. Siamo subito partiti ma non abbiamo fatto in tempo”. L’animale è morto ed è sprovvisto di chip per risalire ai proprietari.

