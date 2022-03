Sull'autostrada A14 tra Lanciano e Val di Sangro, un uomo di 39 anni è stato investito da un camion dopo essere sceso dalla sua vettura.

Un uomo di 39 anni è stato travolto da un camion sull’autostrada A14 tra Val di Sangro e Lanciano, è stato ricoverato in ospedale in codice rosso ed è gravissimo. Secondo la ricostruzione di cosenzachannel.it, l’uomo, residente in provincia di Cosenza, sarebbe stato travolto dal mezzo pesante dopo essere sceso dalla sua vettura per motivi ancora da chiarire.

Lanciano, autostrada A14: uomo scende da un’auto e viene travolto da un camion

Come scrive cosenzachannel.it, un uomo di 39 anni residente in provincia di Cosenza sarebbe rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi, 28 marzo 2022, sull’autostrada A14 tra i caselli Val di Sangro e Lanciano, in direzione nord. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe sceso dall’auto e sarebbe stato investito da un mezzo pesante in transito.

Lanciano, l’uomo investito sull’autostrada A14 è stato trasportato in ospedale in codice rosso

L’uomo sarebbe stato soccorso dai sanitari del 118, sarebbe stato stabilizzato e poi sarebbe stato trasferito all’ospedale di Pescara in codice rosso. Nel tratto interessato dall’investimento, inizialmente chiuso per i soccorso e poi riaperto, si sarebbero registrati dei rallentamenti. I rilievi, sarebbe ancora in corso e sarebbero stati affidati alla Polizia autostradale della Sottosezione di Vasto Sud.