ROMA – Le auto su cui viaggiavano si sono scontrate frontalmente e per Antonio Ridolfi e Gloria Carboni non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto in via Nettunense all’altezza di Lanuvio nella giornata del 6 settembre, mentre i due coniugi stavano guidando verso la loro casa a Nettuno sul mare. L’autista dell’altra vettura, un uomo di 65 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni al policlinico Umberto I.

Secondo una prima ricostruzione, Ridolfi e la moglie Gloria, entrambi 83 anni, erano a bordo della loro auto Ford Fiesta quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente con un’Audi A4. L’impatto è stato violento e per estrarre i corpi dalle lamiere di entrambe le vetture è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, mentre la polizia stradale ha eseguito i rilievi del caso.

La moglie è morta sul colpo mentre Antonio è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale San Camillo di Roma, dove è morto dopo poche ore. Gli anziani coniugi erano diretti alla loro casa al mare a Nettuno per trascorrere qualche giorno in spiaggia prima della fine dell’estate.