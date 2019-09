Lanuvio, rapina in villa con le pistole: picchiati proprietario (davanti alla figlia) e suocero

ROMA – Raid dei ladri in una villa di Lanuvio: a volto coperto e armati di pistola, quattro rapinatori sono entrati in una abitazione vicino Roma, hanno rubato denaro e oggetti preziosi e prima di andar via hanno aggredito il proprietario e il suocero.

Paura due notti fa in una villa del comune della città metropolitana ai Castelli Romani. L’allarme è scattato intorno all’1.30 quando i proprietari hanno dato l’allarme ai carabinieri. A quanto ricostruito, intorno alle 23 quattro uomini a volto coperto, con accento dell’Est, sono entrati nell’abitazione a volto coperto e armati di pistola. Sono scappati via con gioielli e denaro custoditi in cassaforte. Per guadagnarsi la fuga hanno aggredito il proprietario 53enne e il suocero di 81 anni. Entrambi sono stati medicati sul posto.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Velletri. Sono in corso indagini per individuare la banda di rapinatori.