L’anziano di 91 anni che scappa dalla casa di riposo, sale in auto e semina il panico

Un anziano di 91 anni a Modica, in provincia di Ragusa, è scappato dalla casa di riposso dov’era ospitato e alla guida della sua Fiat Punto ha numerose volte perso il controllo del mezzo e seminato il panico nella parte alta della cittadina rischiando di investire un pedone e urtando cinque auto in sosta prima di fermarsi a causa di un danno ad una ruota. E’ intervenuta la polizia locale. L’anziano ha imboccato corso Santa Teresa, corso Nino Barone, e dopo aver rischiato di investire un pedone ha continuato la marcia ma perdendo continuamente il controllo dell’utilitaria. Dopo una segnalazione la polizia locale ha individuato il 91enne mentre continuava la sua marcia, che si è però conclusa quando una ruota del veicolo si è letteralmente staccata per i colpi subiti. L’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo. L’anziano è stato riaffidato ai parenti.