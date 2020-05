ROMA – Ha dimenticato il fornello acceso e la casa a preso fuoco. E’ successo a Lanzo Torinese.

Per sua fortuna è stato salvato da carabinieri fuori servizio, che sono prontamente intervenuti.

È accaduto nella tarda serata di venerdì 9 maggio. L’uomo, un pensionato, era rimasto bloccato in cucina dalle fiamme.

Quattro militari della stazione locale non hanno esitato a lanciarsi nel fuoco per salvarlo. Trasportato presso l’ospedale locale per intossicazione da fumo, l’uomo non é in pericolo vita. L’immobile è al momento non agibile.