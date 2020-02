FANO (PESARO URBINO) – Tragedia sfiorata in una casa di Lapedona, in provincia di Fermo. Un’intera famiglia, padre, madre e i due figli di 8 e 4 anni, sono rimasti intossicati a causa del monossido di carbonio sprigionato dal camino a legna, rimasto bloccato probabilmente a causa del forte vento, che non gli permetteva di “tirare” nel modo giusto.

I quattro sono stati soccorsi e trasferiti al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Fermo e da qui portati d’urgenza al Centro Iperbarico di Fano Iperbarica Adriatica, unica struttura sanitaria convenzionata con il Sistema Sanitario Regionale.

L’intossicazione da monossido è una grave situazione clinica dove la tempestività della terapia iperbarica è fondamentale per la sopravvivenza dei pazienti. Dopo le cure prestate e grazie al trattamento in camera iperbarica (nella foto), le condizioni cliniche della famiglia sono in miglioramento. (Fonti: Ansa, Corriere Adriatico)