Ieri il Fatto Quotidiano ha scritto di un episodio che riguarderebbe Lapo Elkann e la cocaina, avvenuto lo scorso 12 settembre in Liguria. Tutto sarebbe successo tra Portofino e Santa Margherita Ligure. Lapo Elkann sarebbe stato fermato per due volte: una per eccesso di velocità su una Ferrari, che gli è costata una multa. Poi un’altra volta a dieci chilometri di distanza, dove i carabinieri avrebbero trovato dosi di cocaina fra i 3 e i 4 grammi.

Oggi il Corriere della Sera, in un articolo a firma di Giusi Fasano, dice che Elkann sta provando a domare le sue debolezze: “Lui non le chiama dipendenze ma debolezze, spettri, demoni. E ogni volta che cade è perché quei demoni hanno vinto un match, mai la partita. Lapo Elkann è così, come lo descrivono i suoi amici, quasi senza anticorpi, zero meccanismi di autodifesa. Uno che sta facendo i conti con le sue dipendenze, per dirla con chi gli ha parlato in questi giorni, provo a domarle, come dice lui. ù

“Siamo soddisfatti della richiesta del pubblico ministero e non vogliamo commentare in alcun modo i fatti”, dice invece l’avvocato di Lapo Elkann.

Lapo Elkann e la cocaina, ora spetta al giudice decidere

Ora se il giudice accettasse l’archiviazione, per Lapo Elkann potrebbe restare solo la segnalazione al Sert come tossicodipendente. Nel 2005 Lapo venne ricoverato in ospedale a Torino proprio a causa di un’overdose causata dalla droga. Nel dicembre 2019 si è schiantato a bordo di una fuoriserie in Israele ed è finito in ospedale. “Voglio cambiare vita”, aveva detto più volte. (Fonti Il Corriere della Sera e Il Fatto Quotidiano).